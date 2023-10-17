Зеленский поручил расширить полномочия Конгресса местных и региональных властей

Работу Конгресса следует расширить и на больший спектр вопросов – и по социальной сфере, и по связи, и по созданию рабочих мест, сказал Президент.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел совещание с Конгрессом местных и региональных властей Украины.

По его словам, Конгресс является важной и результативной площадкой прямой коммуникации с общинами и решения насущных вопросов, которые есть в регионах, взаимодействия местных властей со всеми структурами центральной власти, с правительством, а также Верховной Радой.

"Я благодарен всем, кто активно работает в рамках Конгресса. В частности, относительно того, что касается возобновления и подготовки к зиме. Но, конечно, работу Конгресса следует расширить и на больший спектр вопросов – и в отношении социальной сферы, и в связи, и в отношении создание рабочих мест, и в отношении многих-многих других вещей, которые важны людям по всей стране", - сказал Зеленский.

Напомним, что сегодняшнем обращении Президент подтвердил применение ATACMS в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.