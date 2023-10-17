Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине

Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – «атакамсы» себя показали, сказал Президент в видеообращении.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні підтвердив застосування Україною далекобійних ракет ATACMS.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали. Слава Україні", - сказав він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії.

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