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  1. В Украине

Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине

19:05, 17 октября 2023
Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – «атакамсы» себя показали, сказал Президент в видеообращении.
Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні підтвердив застосування Україною далекобійних ракет ATACMS.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали. Слава Україні", - сказав він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії. 

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