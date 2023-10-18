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Регистрируйся, или оставят без движения, - введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде

Адвокаты, нотариусы, госорганы и другие лица должны зарегистрироваться в Электронном кабинете ЕСИТС, в противном случае не смогут надеяться на рассмотрение их дела.

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Регистрируйся, или оставят без движения, - введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде

06:30, 18 октября 2023
Адвокаты, нотариусы, госорганы и другие лица должны зарегистрироваться в Электронном кабинете ЕСИТС, в противном случае не смогут надеяться на рассмотрение их дела.
Регистрируйся, или оставят без движения, - введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде
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С 18 октября 2023 г. введены в действие нормы закона №3200-IX относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов для участия в судебных процессах (законопроект 7574-д).

Итак, уже с 18 октября для участия в хозяйственных, гражданских и административных делах адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления должны зарегистрировать свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами в обязательном порядке. Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Суд выносит решение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Вместе с тем, новый закон предусматривает разные сроки обязательной регистрации юридическими лицами частной формы собственности электронных кабинетов для того, чтобы иметь возможность подавать в суд процессуальные документы.

Так, юридические лица всех форм собственности для участия в хозяйственных делах должны быть зарегистрированы в Электронном суде до 18 октября 2023 года.

Для участников дел по Гражданскому процессуальному кодексу и дел, рассматриваемых по Кодексу админсудопроизводства, ситуация несколько иная. Так, 18 октября 2023 г. электронный кабинет должны обязательно иметь юридические лица публичного права. Что касается юридических лиц частной формы собственности, то им нужно зарегистрироваться до 20 февраля 2024 года.

Следовательно, с 18 октября суды смогут применять к «нарушителям» негативные процессуальные последствия в виде оставления процессуального документа без движения, его возвращения или оставления без рассмотрения.

Если регистрация электронного кабинета противоречит религиозным убеждениям лица, которое обязано его зарегистрировать, то вышеуказанные последствия такого лица не применяются при условии, что лицо заявило о таких обстоятельствах одновременно с представлением соответствующего документа путем подачи отдельного обоснованного письменного заявления.

Подробнее об алгоритме действий суда можно прочитать по ссылке.

Также «Судебно-юридическая газета» писала о соответствующих изменениях в Положение о ЕСИТС, внесенные решением ВСП, и в Инструкцию по делопроизводству судов.

В частности, ВСП определил, что особенности регистрации Электронных кабинетов субъектов, не имеющих идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, определяются совместным решением ГСА Украины и соответствующего государственного органа, в сферу управления которого входят такие органы или ГСА Украины и такого субъекта при отсутствии его подчиненности. Напомним, что данный вопрос народные депутаты даже вынесли в отдельный законопроект 10087-1, ведь к органам власти, не являющимся юридическими лицами, относится, например, Кабмин.

Автор: Наталья Мамченко

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