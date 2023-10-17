Как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение

С 18 октября суды смогут применять к не зарегистрировавшимся в Электронном кабинете ЕСИТС негативные процессуальные последствия в виде оставления процессуального документа без движения, его возвращения или оставления без рассмотрения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 18 октября 2023 года вводится в действие закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах (законопроект 7574-д).

Следовательно, уже с 18 октября 2023 для участия в хозяйственных, гражданских и административных делах адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления должны зарегистрировать свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно- телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами в обязательном порядке. Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Вместе с тем новый закон предусматривает разные сроки обязательной регистрации юридическими лицами частной формы собственности электронных кабинетов для того, чтобы иметь возможность подавать в суд процессуальные документы.

Так, юридические лица всех форм собственности для участия в хозяйственных делах должны быть зарегистрированы в Электронном суде до 18 октября 2023 года.

Изменения в ХПК определяют, в частности, то, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Для участников дел по Гражданскому процессуальному кодексу и дел, рассматриваемых по Кодексу админсудопроизводства, ситуация несколько иная. Так, 18 октября 2023 г. электронный кабинет должны обязательно иметь юридические лица публичного права. Что касается юридических лиц частной формы собственности, то им нужно зарегистрироваться до 20 февраля 2024 года.

Следовательно, с 18 октября 2023 г. хозяйственные суды смогут применять к «нарушителям» негативные процессуальные последствия в виде оставления процессуального документа без движения, его возвращения или оставления без рассмотрения. Об этом в своем разъяснении рассказал Хозяйственный суд Тернопольской области.

Исковые заявления

Получив исковое заявление, суд должен установить, обязано ли лицо, которое его подало, зарегистрировать электронный кабинет в соответствии с частью шестой статьи 6 ХПК Украины. Установив, что исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения (ч.1 ст.174 ХПК Украины). В определении об оставлении искового заявления без движения суд отмечает обязанность такого лица зарегистрировать электронный кабинет в соответствии со статьей 6 ХПК Украины, в срок, который не может превышать десяти дней со дня вручения определения об оставлении искового заявления без движения (ч. 2 ст.174 ХПК).

Если такое лицо зарегистрировало электронный кабинет в срок, установленный судом, такое исковое заявление считается поданным в день первичного его представления в хозяйственный суд и принимается к рассмотрению, о чем суд выносит определение об открытии производства по делу (ч.3 ст. 174 ХПК Украины) .

Если же лицо не зарегистрировало электронный кабинет в срок, установленный судом, то его заявление считается неподанным и возвращается лицу. О возвращении искового заявления суд выносит определение (ч.4 ст.174 ХПК).

Процессуальные заявления

Суд возвращает письменное заявление (ходатайство, возражение) заявителю без рассмотрения в случае, если оно подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его (ч.4 статьи 170 ХПК Украины).

Хозяйственный суд Тернопольской области обращает внимание, что процессуальные последствия, предусмотренные выше, в случае обращения в суд с документом лица, обязанного зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировала его, применяются судом также в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат (2 абз. ч.6 ст.6 ХПК Украины).

Особенности движения процессуальных документов

Лицу, зарегистрировавшему электронный кабинет, суд вручает любые документы по делам, в которых такое лицо принимает участие, исключительно в электронной форме путем направления таких кабинетов в электронный кабинет такого лица. Впрочем, эта норма не лишает такое лицо права получить копию судебного решения в бумажной форме по отдельному заявлению.

Заметим, что в случае если ХПК Украины предусмотрена обязанность участника дела по отправке копий документов другим участникам дела, такие документы в электронной форме могут направляться с использованием Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы или ее отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающий обмен документами, путем отправки в электронный кабинет другого участника дела, а в случае отсутствия у другого участника дела электронного кабинета или отсутствия сведений о наличии у другого участника дела электронного кабинета – в бумажной форме письмом с описанием вложения.

При этом, если другой участник дела обязан зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировал его, участник дела, подающий документы в суд в электронной форме с использованием электронного кабинета, освобождается от обязанности отправки копий документов такому участнику дела.

Суд, направляя такому участнику дела судебные вызовы и сообщения, определения в случаях, предусмотренных ХПК Украины, отмечает в этих документах об обязанности такого лица зарегистрировать свой электронный кабинет и возможность ознакомления с материалами дела через ЕСИТС.

Оформление и выдача исполнительных документов осуществляются судом, принявшим соответствующее решение, в бумажной или электронной форме посредством ЕСИТС или ее отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающей обмен документами. Одновременная выдача судом исполнительного документа одному и тому же лицу в бумажной и электронной формах не допускается.

Обращаем внимание, что дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, производство в которых открыто еще до вступления в силу Закона об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в ЕСИТС, должны рассматриваться по нормам, действующим после вступления в силу этого закона.

Напомним, что в обязательном порядке регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС:

адвокаты,

нотариусы,

государственные и частные исполнители,

арбитражные управляющие,

судебные эксперты,

органы государственной власти и другие государственные органы,

органы местного самоуправления,

другие юридические лица.

Однако если регистрация электронного кабинета противоречит религиозным убеждениям лица, которое обязано его зарегистрировать, то вышеуказанные последствия к такому лицу не применяются при условии, что лицо заявило о таких обстоятельствах одновременно с представлением соответствующего документа путем подачи отдельного обоснованного письменного заявления.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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