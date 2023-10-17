Особенности обжалования определений следственных судей в апелляционном порядке: обзор практики КУС ВС

В обзоре обращается внимание на порядок и сроки апелляционного обжалования определений следственных судей, на то, какие определения следственных судей, вынесенные в ходе досудебного расследования, подлежат апелляционному обжалованию, а какие – не подлежат.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики, в котором отражены правовые позиции и выводы об особенностях обжалования определений следственных судей в апелляционном порядке, содержащихся в постановлениях КУС ВС.

В обзоре обращается внимание на порядок и сроки апелляционного обжалования определений следственных судей, на то, какие определения следственных судей, вынесенные в ходе досудебного расследования, подлежат апелляционному обжалованию, а какие – не подлежат, а также приведен круг субъектов реализации права на апелляционное обжалование определений следственных судей.

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