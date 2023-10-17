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Особливості оскарження ухвал слідчих суддів в апеляційному порядку: огляд практики ККС ВС

11:32, 17 жовтня 2023
В огляді звертається увага на порядок і строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, на те, які ухвали слідчих суддів, постановлені під час досудового розслідування, підлягають апеляційному оскарженню, а які – не підлягають.
Особливості оскарження ухвал слідчих суддів в апеляційному порядку: огляд практики ККС ВС
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Верховний Суд опублікував огляд судової практики, у якому відображено правові позиції та висновки щодо особливостей оскарження ухвал слідчих суддів в апеляційному порядку, що містяться в постановах ККС ВС.

В огляді звертається увага на порядок і строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, на те, які ухвали слідчих суддів, постановлені під час досудового розслідування, підлягають апеляційному оскарженню, а які – не підлягають, а також наведено коло суб’єктів реалізації права на апеляційне оскарження ухвал слідчих суддів.

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