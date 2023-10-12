Оцінка реальності господарських операцій: огляд практики КАС ВС

В огляді висвітлено актуальну судову практику щодо застосування принципу «превалювання сутності над формою», установлення ділової мети в господарських відносинах та оцінки поведінки контрагентів і документів.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС щодо оцінки реальності господарських операцій (рішення, внесені до ЄДРСР, за вересень 2018 року – червень 2023 року).

Реальність здійснення господарської операції є запорукою сталого економічного розвитку держави. В аналітичному матеріалі висвітлено актуальну судову практику щодо:

- застосування принципу «превалювання сутності над формою»;

- установлення ділової мети в господарських відносинах;

- оцінки поведінки контрагентів і документів.

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