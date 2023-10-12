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У Байдена об’єднають запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню — ЗМІ

09:30, 12 жовтня 2023
Запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон.
У Байдена об’єднають запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню — ЗМІ
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Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону. Про це членам Конгресу у приватному порядку повідомили представники адміністрації президента США Джо Байдена, стверджує NBC News.

Джерела видання зазначають, що запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України й Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.

Раніше Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва. Проте деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.

Раніше ми писали, що на рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба.

Нагадаємо, раніше ЗМІ США зазначали, що посадовці адміністрації президента США Джо Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають.

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