12 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

12 жовтня святкують Всесвітній день економіста та День економіста в Україні.

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У четвер, 12 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 жовтня в Україні та світі святкують Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Цього дня працівників галузі зазвичай нагороджують премією Шведського центрального банку. Зараз ця професія є доволі популярною на ринку праці. Але варто зазначити, що економісти мають отримати вищу освіту, мати аналітичний склад розуму та достатні математичні знання.

Також 12 жовтня Всесвітній день зору. Свято завжди припадає на другий четвер жовтня. Воно було започатковане 1999 року за ініціативи ВООЗ. Подію присвятили проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями. Око є важливим органом чуття, який допомагає людині сприймати до 90% інформації. Під час одного з досліджень було виявлено, що 285 мільйонів людей у всьому світі мають порушення зору, а 39 мільйонів взагалі позбавлені можливості бачити. Кожні п'ять секунд одна людина втрачає зір, а щохвилини – одна дитина.

А ще 12 жовтня Всесвітній день боротьби з артритом. Подія була створена за ініціативи ВООЗ 1996 року. Артритом називають усі захворювання суглобів, які мають запальну природу. Серед причин інвалідності найчастіше трапляються саме хвороби ревматоїдного спектру. Приблизно кожна сота людина у світі страждає від артриту, а приблизно через 6 років після діагностування 50% пацієнтів стають непрацездатними через сильний біль.

12 жовтня святкують День Колумба. Свято особливо популярне в США. Воно приурочене відкриттю Колумбом Америки, яке сталося саме цього дня 1492 року. Цього дня мореплавець зі своєю командою прибув до острова Сан-Сальвадор на Багамах, щиро вірячи, що приплив до Східної Азії. Цю подію святкують як відкриття нової частини світу.

Яке сьогодні церковне свято

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Коли відбувалися гоніння за християнами, трьох чоловіків схопили та привели на суд до правителя. По черзі Прова, Тараха та Андроника запитували, як їх звати, але вони всі казали «Я – християнин, і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки». Мучеників довго допитували, били й карали, але вони стверджували, що не бояться смерті. Коли мучителі втратили надію відвернути християн від їхньої віри, то кинули чоловіків у клітку до диких звірів. Та ті їх не зачіпали. Зрештою, мучеників убили мечем.

Календар важливих подій за 12 жовтня:

1428 рік – під час Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;

1492 рік – Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;

1618 рік – армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захоплює Москву;

1727 рік – на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України;

1860 рік – Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія;

1863 рік – в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1871 рік – президент США Улісс Ґрант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;

1863 рік – у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1905 рік – Норвегія розриває унію зі Швецією та стає незалежним королівством;

1917 рік – екіпаж міноносця «Завидный» піднімає український прапор і відмовляється його спускати;

1920 рік – у Ризі підписують Договір про перемир'я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні;

1956 рік – створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік – на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1971 рік – на Бродвеї відбувається прем'єра рокопери «Jesus Christ Superstar»;

1991 рік – в Києві відбувається установчий з'їзд Соціалістичної партії України;

1994 рік – в місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік – внаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом у Нікопольському районі гинуть 45 осіб.

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