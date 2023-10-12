США очікують від України продовження реформ і боротьби з корупцією

У США підкреслили необхідність для України реалізувати реформи, передбачені поточною програмою розширеного фінансування МВФ.

Фото: minfin.com.ua

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країна вітає зусилля України на шляху реформ, у тому числі у сфері боротьби з корупцією, та закликає до їх продовження. Про це вона сказала під час «круглого столу» з питань підтримки України, передає «Укрінформ».

«Протягом цього часу (повномасштабної війни – ред.) Президент Зеленський чітко зосереджувався на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й належного урядування. Подальше вирішення цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговують українці», - сказала Єллен.

Також вона підкреслила необхідність для України реалізувати реформи, передбачені поточною програмою розширеного фінансування МВФ.

«Продовження зусиль у рамках програми матиме важливе значення для відновлення та реконструкції», - вказала глава мінфіну США.

Раніше ми писали, що на рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба.

Нагадаємо, раніше ЗМІ США зазначали, що посадовці адміністрації президента США Джо Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають.

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