У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр: подробиці та фото

Подія сталась на пр. Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.

Фото з соцмереж

У Києві правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Інцидент стався на пр. Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.

Згодом у МВС повідомили, що вранці 12 жовтня озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Також він хотів встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

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