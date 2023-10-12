В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр: подробности и фото

Событие произошло на пр. Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.

Фото из соцсетей

В Киеве правоохранители задержали вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Инцидент произошел на пр. Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.

Позже в МВД сообщили, что утром 12 октября вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. Также он хотел установить «растяжку» у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.

В ходе переговоров полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.

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