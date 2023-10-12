Израиль ликвидировал одного из лидеров «Исламского джихада» — СМИ

Террорист был убит в результате взрыва израильской управляемой бомбы.

Израиль на севере сектора Газа ликвидировал высокопоставленного лидера группировки «Палестинский исламский джихад» Мусу Насира. Об этом сообщило издание Ynet.

Террорист был убит в результате взрыва израильской управляемой бомбы.

«Исламский джихад» 7 октября сообщал, что решил присоединился к боевикам ХАМАС, которые начали атаки по территории Израиля. Спустя два дня в «Исламском джихаде» заявили, что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, в числе которых израильские мирные жители и военные.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе.

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