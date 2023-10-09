Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе — СМИ

Наземная операция в секторе Газа может начаться в ближайшее время.

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом сказал, что у страны не будет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в секторе Газа, передает издание Walla.

Источник отмечает, что об этом Нетаньяху сказал Байдену во время вчерашнего разговора

«Послание Нетаньяху Байдену указывает на характер реакции Израиля в ближайшие дни и недели и призвано начать подготовку почвы среди союзников Израиля для того, чтобы действия были длительными и беспрецедентными по своей силе и последствиям», - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение. Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.

Также Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

А еще по данным правительства страны, ХАМАС похитил более 100 израильтян и отказывается увольнять раненых.

Добавим, что Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль.

Кроме того, Израиль запросил в США ракеты для "Железного купола" и сотрудничество в разведке.

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