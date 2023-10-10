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  1. Общество

Выплаты на детей: какие суммы пособия предусмотрены

07:40, 10 октября 2023
Каждая семья, имеющая детей, может получить некоторые социальные выплаты.
Выплаты на детей: какие суммы пособия предусмотрены
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В Украине каждая семья, имеющая детей, может получить некоторые социальные выплаты. В частности, помощь при рождении ребенка. Стало известно, какие еще выплаты можно получить на детей. Об этом рассказало издание Факты ICTV.

В 2023 году выплаты при рождении ребенка составляют 41280 грн, но эту сумму можно получить не сразу. Сначала выплачивают 10320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.

Такую же помощь могут получить родители, усыновляющие ребенка.

В Украине при рождении ребенка можно получить пакет малыша.

Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить в денежном эквиваленте – 6300 грн.

Пособие при беременности и родах

Право на такую помощь имеют:

  • несовершеннолетние (необходима справка с места обучения);
  • женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);
  • аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки ЗВО I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (необходима справка с места обучения);
  • безработные (необходимая справка из центра занятости);
  • женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба).

Размер пособий для этих категорий женщин составляет 671 грн.

Помощь одиноким матерям

Размер этой помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:

  • на детей до 6 лет – 2272 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 2833 грн;
  • на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 2684 грн.

Алименты на ребенка

В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, тогда назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Минимальный размер алиментов на детей:

  • до 6 лет – 1136 грн;
  • до 18 лет – 1415 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека

Государство оказывает такую помощь опекунам детей, лишенных родительской опеки.

Деньги являются собственностью ребенка:

  • на детей до 6 лет – 4544 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 5666 грн.

Выплаты на детей для ВПЛ

Такая помощь оказывается детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны в Украине.

Переселенцы, имеющие детей до 18 лет, могут получить ежемесячное пособие от государства в размере 3000 грн на каждого ребенка.

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