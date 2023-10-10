Выплаты на детей: какие суммы пособия предусмотрены

В Украине каждая семья, имеющая детей, может получить некоторые социальные выплаты. В частности, помощь при рождении ребенка. Стало известно, какие еще выплаты можно получить на детей. Об этом рассказало издание Факты ICTV.
В 2023 году выплаты при рождении ребенка составляют 41280 грн, но эту сумму можно получить не сразу. Сначала выплачивают 10320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.
Такую же помощь могут получить родители, усыновляющие ребенка.
В Украине при рождении ребенка можно получить пакет малыша.
Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить в денежном эквиваленте – 6300 грн.
Пособие при беременности и родах
Право на такую помощь имеют:
- несовершеннолетние (необходима справка с места обучения);
- женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);
- аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки ЗВО I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (необходима справка с места обучения);
- безработные (необходимая справка из центра занятости);
- женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба).
Размер пособий для этих категорий женщин составляет 671 грн.
Помощь одиноким матерям
Размер этой помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:
- на детей до 6 лет – 2272 грн;
- на детей от 6 до 18 лет – 2833 грн;
- на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 2684 грн.
Алименты на ребенка
В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, тогда назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Минимальный размер алиментов на детей:
- до 6 лет – 1136 грн;
- до 18 лет – 1415 грн.
Помощь на детей, над которыми установлена опека
Государство оказывает такую помощь опекунам детей, лишенных родительской опеки.
Деньги являются собственностью ребенка:
- на детей до 6 лет – 4544 грн;
- на детей от 6 до 18 лет – 5666 грн.
Выплаты на детей для ВПЛ
Такая помощь оказывается детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны в Украине.
Переселенцы, имеющие детей до 18 лет, могут получить ежемесячное пособие от государства в размере 3000 грн на каждого ребенка.
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