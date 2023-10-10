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  1. Суспільство

Виплати на дітей: які суми допомоги передбачені

07:40, 10 жовтня 2023
Кожна сім'я, які має дітей, може отримати деякі соціальні виплати.
Виплати на дітей: які суми допомоги передбачені
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В Україні кожна сім'я, які має дітей, може отримати деякі соціальні виплати. Зокрема, допомогу при народженні дитини.  Стало відомо, які ще виплати можна отримати на дітей. Про це розповіло видання Факти ICTV.

У 2023 році виплати при народженні дитини становлять 41 280 грн, але цю суму можна отримати не одразу. Спочатку виплачують 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

Таку ж допомогу можуть отримати батьки, які усиновляють дитину.

В Україні при народженні дитини можна отримати Пакунок малюка.

Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати у грошовому еквіваленті – 6300 грн.

Допомога при вагітності та пологах

Право на таку допомогу мають:

  • неповнолітні (потрібна довідка з місця навчання);
  • жінки, які були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);
  • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ЗВО I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (треба довідка з місця навчання);
  • безробітні (необхідна довідка з центру зайнятості);
  • жінки-військовослужбовці (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба тощо).

Розмір допомоги для цих категорій жінок становить 671 грн.

Допомога одиноким матерям

Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:

  • на дітей до 6 років – 2 272 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн;
  • на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Аліменти на дитину

У випадку, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Мінімальний розмір аліментів на дітей:

  • до 6 років – 1 136 грн;
  • до 18 років – 1 415 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

Держава надає таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Гроші є власністю дитини:

  • на дітей до 6 років – 4 544 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Виплати на дітей для ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) через повномасштабну війну в Україні.

Переселенці, які мають дітей до 18 років, можуть отримати щомісячну допомогу від держави у розмірі 3000 грн на кожну дитину.

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