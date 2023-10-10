Чому не всі пенсіонери можуть отримати доплату за вік: роз’яснення

Доплату встановлюють пенсіонерам віком 70+, 75+ та 80+.

Окрім гарантованої щомісячної пенсійної виплати, українці можуть також розраховувати на доплати, серед яких надбавка за вік, пише На пенсії.

Але отримувати доплати можуть не всі, а лише ті, котрі досягли певного віку. Так, доплату встановлюють пенсіонерам віком 70+, 75+ та 80+. Відносно молодим пенсіонерам віком від 60 до 69 років таких виплат немає. Хоча до війни уряд планував встановити вікову доплату для тих, хто досяг 65 років.

Надбавку до пенсії починають нараховувати з дня досягнення пенсіонером певного віку – тобто не з початку календарного місяця, а після дня народження пенсіонера, тому за перший місяць вона може бути виплачена не повністю.

Наприклад, 6 жовтня пенсіонеру виповнилося 70 років, пенсію отримує 17 числа. У жовтні він отримає пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70 років (у цьому випадку – з 6 жовтня). Тож перша виплата буде неповною, а вже у листопаді пенсіонер зможе отримати 300 гривень.

Варто додати, що ще право на доплату за віком мають ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн.

Пенсіонерам віком від 80 років від 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень.

Внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень. Пенсіонерам віком 75 років та старше вікова доплата у розмірі 400 грн почала виплачуватись з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату у 456 гривень. Пенсіонери віком від 70 до 75 років з 1 жовтня 2022 року почали отримувати додатково 300 гривень. Ця сума не індексувалася.

Раніше ми писали, як українським біженцям отримати пенсію за кордоном.

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