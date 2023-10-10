Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

Апеляційний суд вказав, за якої умови можна уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

  1. В Україні

Чому не всі пенсіонери можуть отримати доплату за вік: роз’яснення

07:00, 10 жовтня 2023
Доплату встановлюють пенсіонерам віком 70+, 75+ та 80+.
Чому не всі пенсіонери можуть отримати доплату за вік: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Окрім гарантованої щомісячної пенсійної виплати, українці можуть також розраховувати на доплати, серед яких надбавка за вік, пише На пенсії. 

Але отримувати доплати можуть не всі, а лише ті, котрі досягли певного віку. Так, доплату встановлюють пенсіонерам віком 70+, 75+ та 80+. Відносно молодим пенсіонерам віком від 60 до 69 років таких виплат немає. Хоча до війни уряд планував встановити вікову доплату для тих, хто досяг 65 років.

Надбавку до пенсії починають нараховувати з дня досягнення пенсіонером певного віку – тобто не з початку календарного місяця, а після дня народження пенсіонера, тому за перший місяць вона може бути виплачена не повністю.

Наприклад, 6 жовтня пенсіонеру виповнилося 70 років, пенсію отримує 17 числа. У жовтні він отримає пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70 років (у цьому випадку – з 6 жовтня). Тож перша виплата буде неповною, а вже у листопаді пенсіонер зможе отримати 300 гривень.

Варто додати, що ще право на доплату за віком мають ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн.

Пенсіонерам віком від 80 років від 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень.

Внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень. Пенсіонерам віком 75 років та старше вікова доплата у розмірі 400 грн почала виплачуватись з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату у 456 гривень. Пенсіонери віком від 70 до 75 років з 1 жовтня 2022 року почали отримувати додатково 300 гривень. Ця сума не індексувалася.

Раніше ми писали, як українським біженцям отримати пенсію за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області