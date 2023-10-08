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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

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  1. В Україні

Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: подробиці

23:05, 8 жовтня 2023
«Укрпошта» почала доставляти пенсію або фінансову допомогу українським біженцям до Польщі.
Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: подробиці
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«Укрпошта» розпочала проєкт з переказу пенсій та соціальних виплат українським біженцям, які знаходяться за кордоном. На початковому етапі ця ініціатива відноситься до українських пенсіонерів у Польщі, але планується розширити її на інші країни.

За цією програмою українці можуть отримувати свої пенсії через міжнародний поштовий переказ. Інформація про це була надана в офіційному заявленні «Укрпошти».

Для отримання коштів біженці повинні подати заяву на виплату нарахованої суми пенсії або грошової допомоги. Це може бути зроблено одним із наступних способів:

  • В електронному вигляді на офіційному веб-сайті «Укрпошти».
  • У паперовому форматі та надіслати заяву за адресою: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна.

Міжнародний поштовий переказ буде доставлений одержувачу протягом наступного місяця після подачі заяви, за адресою тимчасового перебування. У разі отримання переказу, біженці повинні мати при собі документ, який підтверджує їх особу.

Зауважується, що виплата коштів на території Польщі здійснюється в злотих.

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