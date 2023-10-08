Как украинским беженцам получить пенсию за рубежом: подробности

«Укрпочта» начала доставлять пенсию или финансовую помощь украинским беженцам в Польшу.

«Укрпочта» начала проект по переводу пенсий и социальных выплат украинским беженцам, которые находятся за рубежом. На начальном этапе эта инициатива относится к украинским пенсионерам в Польше, но планируется расширить ее на другие страны.

По этой программе украинцы могут получать свои пенсии через международный почтовый перевод. Информация об этом была предоставлена в официальном заявлении «Укрпочты».

Для получения средств беженцы должны подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии или денежной помощи. Это может быть сделано одним из следующих способов:

В электронном виде на официальном веб-сайте «Укрпочты».

В бумажном формате и отправить заявление по адресу: АО «Укрпочта», ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина.

Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в течение следующего месяца после подачи заявления, по адресу временного пребывания. В случае получения перевода, беженцы должны иметь при себе документ, подтверждающий их личность.

Замечается, что выплата средств на территории Польши осуществляется в злотых.

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