Запрет буллинга в Законе: как будут наказывать нарушителей

Запрет буллинга в Украине закреплен на законодательном уровне.

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Запрет буллинга теперь закреплен в Законе, – сообщил Секретарь Комитета интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко.

Эта норма распространяется на всех граждан Украины, независимо от их пола, профессии или расы. Украина, которая имеет амбиции стать членом Европейского Союза, активно внедряет европейские стандарты в своем законодательстве.

Этот закон предназначен для защиты достоинства каждого человека, и он соответствует общепринятым стандартам во многих европейских странах. Этот закон не является лишь символическим жестом, это важный шаг в направлении соответствия европейским стандартам. В конце этого года Украина намерена начать переговоры о своем членстве в Европейском Союзе.

За совершение моббинга (травля) предусматривается штраф в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 2550 грн) или общественные работы от 20 до 40 часов.

Если такая травля совершается группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то это влечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн) или общественные работы от 40 до 60 часов.

Напомним, 5 октября Верховная Рада одобрила законопроект о предотвращении буллинга детей за пределами школ.

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