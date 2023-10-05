Верховна Рада схвалила законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл

Законопроект передбачає нові обов’язки для керівників та працівників закладів, де перебувають діти.

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Верховна Рада 5 жовтня ухвалила за основу законопроект 6393-д стосовно механізмів запобігання булінгу (цькуванню) дітей за межами шкіл, тобто, у гуртках, спортивних секціях, оздоровчих закладах тощо.

Як відомо, 18 грудня 2018 року Верховна Рада прийняла зміни до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу, відповідно до якого було введено поняття «булінгу» та запроваджена адміністративна відповідальність за булінг (цькування) у закладах освіти. Але, як зазначають автори змін, з булінгом (цькуванням) стикаються не тільки в закладах освіти. Цькування часто відбувається також в колективах в інших сферах, де проводять свій час з різною метою діти, — у сферах фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, культури тощо. А сам булінг є тим видом насильства, яке охоплюється поняттям жорстокого поводження з дитиною.

Тому ними підготовлено та розглянуто новий доопрацьований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми».

Зокрема у законі «Про фізичну культуру і спорт» пропонується передбачити механізми унеможливлення жорстокого поводження з дитиною в закладах фізичної культури і спорту.

А саме, що керівники та працівники закладів фізичної культури і спорту зобов’язані формувати середовище, вільне від жорстокого поводження з дитиною.

Керівник закладу фізичної культури і спорту:

1) затверджує та забезпечує оприлюднення положення про запобігання та протидію жорстокому поводженню з дітьми в закладі та здійснює контроль за його виконанням;

2) розглядає усні та письмові заяви (скарги) про випадки жорстокого поводження з дитиною в закладі протягом однієї доби з моменту їх отримання та у разі виявлення ознак такого поводження невідкладно повідомляє про це уповноважений підрозділ органу Національної поліції України та службу у справах дітей;

3) сприяє проходженню особами, які вчинили насильство, стали його свідками або постраждали від нього, відповідної програми для таких осіб, затвердженої в установленому законодавством порядку.

Працівники закладу фізичної культури і спорту у разі виявлення ознак жорстокого поводження з дитиною зобов’язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та у разі необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги і звернутися до органів Національної поліції України;

повідомити керівника закладу фізичної культури і спорту та принаймні одного з батьків або інших законних представників дитини, яка вчинила жорстоке поводження з іншою дитиною, та/або дитини, яка постраждала від нього.

Аналогічні норми пропонується передбачити в інших законах стосовно закладів, де перебувають діти.

У Законі «Про охорону дитинства» визначається, що булінг (цькування) - психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, тобто будь-які умисні дії, що вчиняються всупереч волі, бажання, без згоди потерпілої особи, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, і порушують її права, свободи, законні інтереси та/або перешкоджають виконанню нею визначених законодавством обов’язків, що систематично вчиняються стосовно дитини або дитиною стосовно іншої особи, які є учасниками одного колективу.

Процедура розгляду повідомлень про жорстоке поводження з дитиною встановлюється Урядом. Батьки дітей та їх законні представники мають право отримувати інформацію щодо порядку та умов проходження їхніми дітьми, які постраждали від жорстокого поводження, стали свідками насильства та/або жорстокого поводження з іншою дитиною, відповідних програм для таких осіб.

Автор: Наталя Мамченко

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