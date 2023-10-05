ООН задокументувала 35 випадків сексуального насильства росармійцями українців

ООН задокументувала 35 випадків сексуального насильства щодо полонених і цивільних українців, 5 з яких – за 2023 рік.

Організація Об'єднаних Націй задокументувала понад 30 випадків сексуального насильства, що було скоєне солдатами російської окупаційної армії стосовно військовополонених і цивільних осіб. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.

За звітом, російські військові, силовики та працівники пенітенціарних установ російської федерації скоїли 35 випадків сексуального насильства.

З 1 лютого по 31 липня поточного року було зафіксовано ще п'ять актів сексуального насильства, які спрямовувалися проти чотирьох чоловіків та однієї жінки.

У звіті УВКПЛ зазначається, що російські військовики піддавали чоловіків насильству, тортурам з використанням електрошоку, побиттями у наготі та гомофобними насмішками. Окрім того, деяким українцям окупанти загрожували кастрацією та зґвалтуванням членів їхніх сімей.

Крім того, російські військові скоювали сексуальне насильство відносно цивільних жінок та неповнолітніх дівчат у житлових районах, де вони були розміщені.

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