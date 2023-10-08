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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

  1. В Україні

Заборона булінгу в Законі: як каратимуть порушників

22:43, 8 жовтня 2023
Заборона булінгу в Україні закріплена на законодавчому рівні.
Заборона булінгу в Законі: як каратимуть порушників
Джерело фото: vseosvita
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Заборона булінгу тепер закріплена в Законі, – повідомив Секретар Комітету інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко.

Ця норма розповсюджується на всіх громадян України, незалежно від їхньої статі, професії або раси. Україна, яка має амбіції стати членом Європейського Союзу, активно впроваджує європейські стандарти у своєму законодавстві.

Цей закон призначений для захисту гідності кожної людини, і він відповідає загальноприйнятим стандартам у багатьох європейських країнах. Цей закон не є лише символічним жестом, це важливий крок у напрямку відповідності європейським стандартам. Наприкінці цього року Україна має намір розпочати переговори щодо свого членства в Європейському Союзі.

За вчинення мобінгу (цькування) передбачається штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Якщо таке цькування вчиняється групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то це тягне за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл.

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