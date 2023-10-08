Заборона булінгу в Законі: як каратимуть порушників

Заборона булінгу в Україні закріплена на законодавчому рівні.

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Заборона булінгу тепер закріплена в Законі, – повідомив Секретар Комітету інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко.

Ця норма розповсюджується на всіх громадян України, незалежно від їхньої статі, професії або раси. Україна, яка має амбіції стати членом Європейського Союзу, активно впроваджує європейські стандарти у своєму законодавстві.

Цей закон призначений для захисту гідності кожної людини, і він відповідає загальноприйнятим стандартам у багатьох європейських країнах. Цей закон не є лише символічним жестом, це важливий крок у напрямку відповідності європейським стандартам. Наприкінці цього року Україна має намір розпочати переговори щодо свого членства в Європейському Союзі.

За вчинення мобінгу (цькування) передбачається штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Якщо таке цькування вчиняється групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то це тягне за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл.

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