В Україні хочуть створити робочу групу, яка здійснюватиме моніторингові візити до країн, де перебувають українські діти

Коордштаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану провів нараду.

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Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану провів нараду, на якій обговорив захист прав українських дітей, які наразі перебувають за кордоном.

До засідання долучилися представники Мінсоцполітики, МЗС, КМВА, Нацсоцслужби, обласних військових адміністрацій та інші зацікавлені сторони.

Як розповіли у Мінреінтеграції, серед іншого, учасники наради обговорили перебування евакуйованих статусних дітей за кордоном, зокрема в Італії, і можливість їхнього повернення в Україну.

Учасники засідання акцентували на тому, що насамперед варто обов’язково пропрацьовувати питання влаштування дітей у сім’ї. Всі дії мають обов’язково регламентуватися вимогами українського законодавства і координуватися Нацсоцсервісною службою.

У результаті обговорення було запропоновано створити робочу групу, яка здійснюватиме моніторингові візити до країн, де наразі перебувають українські діти. У першу чергу це стосується Італії.

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