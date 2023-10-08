В Украине хотят создать рабочую группу, которая будет осуществлять мониторинговые визиты в страны, где находятся украинские дети

Коордштаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения провел совещание.

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Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения провел совещание, на котором обсудил защиту прав украинских детей, которые сейчас находятся за границей.

К заседанию присоединились представители Минсоцполитики, МИД, КГВА, Нацсоцслужбы, областных военных администраций и другие заинтересованные стороны.

Как рассказали в Минреинтеграции, среди прочего, участники совещания обсудили пребывание эвакуированных статусных детей за границей, в частности, в Италии, и возможность их возвращения в Украину.

Участники заседания акцентировали на том, что, прежде всего, следует обязательно прорабатывать вопросы устройства детей в семьи. Все действия должны обязательно регламентироваться требованиями украинского законодательства и координироваться Нацсоцсервисной службой.

В результате обсуждения было предложено создать рабочую группу, которая будет осуществлять мониторинговые визиты в страны, где сейчас находятся украинские дети. В первую очередь, это касается Италии.

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