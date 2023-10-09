Украинских беженцев в Польше проверят на законность получения соцвыплат: что нужно знать

Лица, подпадающие под категорию, не имеющие права на выплаты, будут вызывать для дачи показаний.

В Польше беженцы, в том числе из Украины, получают выплаты на детей в сумме 500 злотых ежемесячно. Но Управление социального страхования (ZUS) решило проверить, получают ли все иностранцы помощь правомерно. Об этом сообщает in-poland.com.

Если украинцы выезжают за пределы Польши сроком более 30 дней, выплачивать помощь им прекращают. Но есть случаи, когда человек находится не в Польше более 30 дней, а выплаты ему по-прежнему насчитывают. Именно таким гражданам заблокируют выплаты.

Уточняется, что ZUS имеет право отозвать выплаты со штрафом. Так, выплаты пособия 500+ уже прекратили в сумме 18 000 злотых.

ZUS имеет доступ к реестрам пограничной службы. Также принимаются заявки от самих получателей о прекращении выплат. Также будут принимать во внимание информацию от третьих лиц.

Лица, подпадающие под категорию, не имеющие права на выплаты, будут вызывать для дачи показаний. По действующим нормам гражданин должен отреагировать на вызов в течение трех дней. В том случае, если человек отсутствовал на территории Польши более 30 дней и получал 500+, деньги придется вернуть с процентами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.