Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В Украине

Советы водителям на осень: что следует знать в дождь и туман

22:21, 8 октября 2023
Патрульная полиция дала советы водителям при опасных погодных условиях.
Советы водителям на осень: что следует знать в дождь и туман
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Осенью возрастает риск ДТП, поэтому важно, чтобы водители были осторожны и внимательны на дорогах. Патрульная полиция предоставила некоторые советы которых необходимо придерживаться для безопасной езды, если вы отправляетесь в дорогу во время дождя или тумана:

  • Пользуйтесь ремнями безопасности во всех обстоятельствах.
  • Соблюдайте безопасную дистанцию от других транспортных средств и избегайте резких маневров.
  • Не превышайте скорость, а даже рассмотрите возможность езды медленнее, чем обычно.
  • Во время дождя или тумана всегда включите ближний свет фар или противотуманные фонари, чтобы улучшить видимость.
  • В случае сильного дождя лучше остановиться и переждать непогоду, особенно, если видимость очень плохая. При этом не забудьте включить аварийную световую сигнализацию.

Пешеходов также предостерегают быть особенно осторожными во время дождя и тумана, особенно во время сумерек. Необходимо использовать светоотражающие элементы для улучшения видимости на дороге и защиты от возможных опасностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області