Советы водителям на осень: что следует знать в дождь и туман

Патрульная полиция дала советы водителям при опасных погодных условиях.

Осенью возрастает риск ДТП, поэтому важно, чтобы водители были осторожны и внимательны на дорогах. Патрульная полиция предоставила некоторые советы которых необходимо придерживаться для безопасной езды, если вы отправляетесь в дорогу во время дождя или тумана:

Пользуйтесь ремнями безопасности во всех обстоятельствах.

Соблюдайте безопасную дистанцию от других транспортных средств и избегайте резких маневров.

Не превышайте скорость, а даже рассмотрите возможность езды медленнее, чем обычно.

Во время дождя или тумана всегда включите ближний свет фар или противотуманные фонари, чтобы улучшить видимость.

В случае сильного дождя лучше остановиться и переждать непогоду, особенно, если видимость очень плохая. При этом не забудьте включить аварийную световую сигнализацию.

Пешеходов также предостерегают быть особенно осторожными во время дождя и тумана, особенно во время сумерек. Необходимо использовать светоотражающие элементы для улучшения видимости на дороге и защиты от возможных опасностей.

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