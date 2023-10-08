В харьковском экопарке неизвестные отравили животных мышьяком

В харьковском экопарке зафиксировали массовое отравление животных мышьяком, полиция расследует детали преступления.

В харьковском экопарке неизвестные лица отравили мышьяком всех животных в контактной зоне для самых маленьких посетителей парка. Эта зона включала кроликов, морских свинок и других пушистых животных, которых особенно любили дети. О трагедии рассказал владелец экопарка Александр Фельдман, пишет «Думка».

Он отметил, что результаты вскрытия свидетельствуют об отравлении мышьяком животных в парке.

«В нашем экопарке произошло убийство. Массовое убийство. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались детишки. До открытия Бала хризантем мы сделали эту зону и это действительно было самое доброе место, которое очень любили дети», - сказал Фельдман.

Заявление об этом инциденте было подано в полицию, и владелец надеется, что расследование приведет к выявлению виновных лиц.

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