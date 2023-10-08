У харківському екопарку невідомі отруїли тварин миш'яком

У харківському екопарку зафіксували масове отруєння тварин миш'яком, поліція розслідує деталі злочину.

У харківському екопарку невідомі особи отруїли миш'яком усіх тварин у контактній зоні для найменших відвідувачів парку. Ця зона включала кроликів, морських свинок та інших пухнастих тварин, яких особливо любили діти. Про трагедію розповів власник екопарку Олександр Фельдман, пише «Думка».

Він зауважив, що результати розтину свідчать про отруєння миш'яком тварин у парку.

«У нашому екопарку сталося вбивство. Масове вбивство. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону і це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти», – сказав Фельдман.

Заяву про цей інцидент було подано в поліцію, і власник сподівається, що розслідування приведе до виявлення винних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.