Чи може військовозобов'язана жінка отримати повістку: відповідь ТЦК

Під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що.

З 1 жовтня українки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. Такі українки набудуть статусу військовозобов'язаних. Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) майор Роман Істомін розповів в інтерв'ю виданню Telegraf, чи можуть вручити повістку військовозобов'язаній українці.

Він пояснив, що під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що.

«Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт», – сказав Істомін.

За його словами, більшість осіб жіночої статі, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення.

«Зокрема, у разі, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, дитину з інвалідністю чи є мамою трьох дітей», – пояснив речник Полтавського обласного ТЦК СП.

Істомін додав, що якщо у подружжя військовозобов’язаних є на утриманні неповнолітня дитина, то призваним до ЗСУ може бути лише один з батьків.

«Зазвичай правом на відстрочку чи звільнення користуються жінки. Але якщо дитина в такій родині вже доросла, і також підлягає мобілізації, то призвати можуть всіх трьох. Та це в теорії. Адже у більшості своїй жінки не є військовозобов’язаними, батько дорослого сина може мати букет хвороб або й інвалідність, а син його доглядати. Тобто, все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато», – резюмував він.

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