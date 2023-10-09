Может ли военнообязанная женщина получить повестку: ответ ТЦК

Во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, по крайней мере, пока.

С 1 октября украинки, имеющие медицинское и фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Такие украинки обретут статус военнообязанных. Представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) майор Роман Истомин рассказал в интервью изданию Telegraf, могут ли вручить повестку военнообязанной украинцы.

Он пояснил, что во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, по крайней мере, пока.

«Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт», – сказал Истомин.

По его словам, большинство лиц женского пола, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение.

«В частности, в случае, если женщина одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ребенка с инвалидностью или мамой троих детей», – пояснил спикер Полтавского областного ТЦК СП.

Истомин добавил, что если у супругов военнообязанных есть на иждивении несовершеннолетний ребенок, то призванным в ВСУ может быть только один из родителей.

«Обычно правом на отсрочку или увольнение пользуются женщины. Но если ребенок в такой семье уже взрослый, и тоже подлежит мобилизации, то призвать могут всех троих. И это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанные, отец взрослого сына может иметь букет болезней или инвалидность, а сын за ним ухаживать. То есть все очень индивидуально, жизненных вариаций много», – резюмировал он.

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