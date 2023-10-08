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Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны

15:31, 8 октября 2023
Военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта «40 Алеф», что означает официальное объявление войны.
Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны
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Правительство Израиля приняло решение впервые за последние 50 лет открыть пункт "40 Алеф", что означает официальное объявление войны. По этому решению военные имеют право действовать по своему усмотрению, но должны сообщить высшему руководству.

Решение об открытии пункта «40 Алеф» было принято на заседании военно-политического кабинета Израиля. Этот пункт ранее применялся в 1973 году во время войны Судного дня. Он предусматривает, что «государство не будет начинать войну и не будет предпринимать значительных военных действий, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства».

В то же время, в районах у границы с Сектором Газа начата эвакуация гражданского населения, сообщают израильские военные.

Известно также, что жертвами вторжения боевиков из ХАМАС в Израиль стали более 500 человек, а почти 1900 получили ранения. Эти цифры могут увеличиться, поскольку многие люди пропали без вести, и судьба заложников остается неизвестной.

Напомним, Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа, есть пострадавшие.

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