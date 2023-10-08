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Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни

15:31, 8 жовтня 2023
Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту «40 Алеф», що означає офіційне оголошення війни.
Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни
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Уряд Ізраїлю ухвалив рішення вперше за останні 50 років відкрити пункт «40 Алеф», що означає офіційне оголошення війни. За цим рішенням військові мають право діяти на власний розсуд, але повинні повідомити вищому керівництву.

Рішення про відкриття пункту «40 Алеф» було ухвалено на засіданні військово-політичного кабінету Ізраїлю. Цей пункт раніше застосовувався в 1973 році під час війни Судного дня. Він передбачає, що «держава не розпочинатиме війну і не вживатиме значних воєнних дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни, окрім як у разі відповідного рішення уряду».

Водночас, в районах біля кордону зі Сектором Газа розпочата евакуація цивільного населення, повідомляють ізраїльські військові.

Відомо також, що жертвами вторгнення бойовиків з ХАМАС в Ізраїль стало понад 500 людей, а майже 1900 отримали поранення. Ці цифри можуть збільшитися, оскільки багато людей зникли безвісти, і доля заручників залишається невідомою.

Нагадаємо, Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа, є постраждалі.

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