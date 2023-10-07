Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа, є постраждалі, відео

Також у країну проникла невідома кількість палестинських військових, йдуть вуличні бої.

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Під ранок 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа. Під ударом опинилися центральні та південні райони країни, пише Times of Israel.

Зазначається, що у Тель-Авіві, Сде-Бокері, Араді, Дімоні місцеві жителі чули попереджувальні сирени про ймовірний ракетний удар.

Також повідомляється про проникнення палестинських військових на територію Ізраїлю. Одразу в кількох південних містах країни чутно стрілянину. Унаслідок цього щонайменше 5 людей отримали поранення, один у важкому стані.

Ізраїльські військові закликали жителів південного та центрального Ізраїлю залишатися ближче до бомбосховищ.

У Телеграм-каналах публікують відео подій у Ізраїлі.

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