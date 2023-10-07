Ворог вдарив «Оніксами» по Одещині: є влучання і постраждалі, фото

Внаслідок атаки зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище.

Фото: ОК «Південь»

У ніч на суботу, 7 жовтня, рф завдала ракетного удару по Одеській області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціллю окупантів була цивільна та припортова інфраструктура.

Внаслідок атаки є влучання в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.

Постраждало чотири людини — вотримали поранення від уламків скла.

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, вибиті вікна.

Фото: ОК «Південь»

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня ворог атакував Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я.

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