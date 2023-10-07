В Одесі відкриється для прогулянок Приморський бульвар

Приморський бульвар в Одесі, який закрили у лютому 2022 року, вже готують до відкриття.

В центрі Одеси відкриють Приморський бульвар для прогулянок, – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Закритий бульвар став через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, а його відновлення вважають символом відновлення нормального життя в місті.

За словами мера, рішення про відкриття бульвару узгоджене з військовими, і незабаром він буде доступний для пішоходів. Зараз тривають роботи з демонтажу бетонних блоків, які були встановлені понад півтора року тому для перекриття проїзду на бульвар.

«Приморський бульвар буде відкрито для пішоходів. Рішення узгоджене з військовими. Безперешкодно прогулятися бульваром одесити та гості міста зможуть вже найближчими днями», – сказав Труханов.

Мер підкреслив, що влада робить все можливе, щоб кожен міг насолодитись красою Одеси, але водночас нагадав, що небезпека не минула, і важливо дотримуватись усіх правил безпеки та вимог військових.

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