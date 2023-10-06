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  1. У світі

В пошуках відповідей на таємниці Сонячної системи: NASА і SpaceX відправлять місію на астероїд Психея

21:50, 6 жовтня 2023
NASA і SpaceX готуються відправити космічний корабель на астероїд Психея для вивчення походження Сонячної системи.
В пошуках відповідей на таємниці Сонячної системи: NASА і SpaceX відправлять місію на астероїд Психея
Джерело фото: Sky News
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Космічне агентство NASA та компанія SpaceX запланували спільну місію, спрямовану на вивчення астероїда Психея. Астероїд, названий на честь міфічної богині душ і душевних процесів, є унікальним об'єктом в Сонячній системі, багатим на метали, – повідомляє Sky News.

Астероїд Психея розташований між орбітами Марса та Юпітера і представляє інтерес для вчених як об'єкт, що може розкрити багато таємниць про походження та розвиток нашої Сонячної системи.

Майбутня місія, названа «Психея», передбачає відправлення космічного корабля до цього астероїда. Якщо все піде за планом, корабель досягне Психеї на початку 2029 року.

Після прибуття космічний корабель проведе принаймні два роки, обертаючись навколо астероїда для здійснення наукових досліджень та створення перших у історії зображень цього таємничого об'єкта.

Місія «Психея» відкриє нові можливості для розуміння складу і походження астероїдів та розвитку Сонячної системи.

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