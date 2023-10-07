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  1. В Україні

Пенсійний фонд готує впровадження електронного пенсійного

19:55, 7 жовтня 2023
Пенсійний фонд України пропонує зміни у виготовленні пенсійних посвідчень та впровадження е-пенсійного посвідчення.
Пенсійний фонд готує впровадження електронного пенсійного
Джерело фото: social.com.ua
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Пенсійний фонд України готується до внесення змін у Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, які підтверджують призначення пенсії. Нововведення передбачають можливість відмовитися від паперового пенсійного посвідчення на користь електронного. Проект постанови розміщено на сайті Федерації профспілок України для обговорення громадськістю.

Згідно з цим проектом, особа, якій призначено пенсію, може отримати е-пенсійне посвідчення без виготовлення паперового документа, якщо вона цьому бажає. Е-пенсійне посвідчення матиме однакову юридичну силу та строк дії, що й звичайне паперове посвідчення.

Для отримання е-пенсійного посвідчення особа використовуватиме Портал Дія та мобільний додаток цього порталу. Посвідчення буде містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо), який дозволить отримувати інформацію про призначену пенсію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та передавати її до Порталу Дія.

Ці зміни спростять процедуру отримання пенсійних посвідчень та дозволять особам зручніше та швидше використовувати ці документи.

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