У Мелітополі після споживання самогону за 15 хвилин померли 11 російських окупантів.

За інформацією, що надійшла від інсайдерів із зв'язками в окупаційній поліції, у Мелітополі група військових російської армії придбала самогон у двох жінок, які видали себе за місцевих мешканок. Після прийому алкоголю військовослужбовцям стало зле, – повідомляє «Ріа Мелітополь».

В результаті спочивання «диво-напою», 11 російських військових загинули майже одночасно, всього за 15 хвилин. Спочатку підозрювали, що самогон був низької якості, але відомою стало, що до нього додали декілька видів отрут.

Слідство розпочалося негайно, і правоохоронці почали шукати жінок, які продали отруйний алкоголь. Проте обидві жінки зникли безвісти відразу після угоди. Російські окупанти висловлюють підозри на «диверсанток» або місцевих жінок, що підтримують Україну. Важко визначити конкретні обставини, проте цей подія ще раз підтверджує напружену ситуацію в окупованих територіях та антиросійський настрій місцевого населення.

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