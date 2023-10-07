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  1. В Україні

Хто має право отримувати субсидію: подробиці

08:59, 7 жовтня 2023
Житлово-комунальні субсидії вже понад 25 років залишаються головним механізмом соціального захисту українців.
Хто має право отримувати субсидію: подробиці
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Процедура оформлення житлової субсидії залишається актуальною, особливо в умовах постійного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Міністерство соціальної політики України пояснило, хто може претендувати на субсидію.

Відповідно до чинного законодавства, житлову субсидію можуть отримати наступні категорії осіб:

  • Особи, зареєстровані у житловому приміщенні. Це охоплює громадян, які є зареєстрованими мешканцями певного житлового об'єкта.
  • Особи, що орендують житло на підставі договору оренди. Такі громадяни можуть подавати заяви на отримання субсидії, якщо вони оплачують житлово-комунальні послуги власникам житла.
  • Внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку, для отримання субсидії потрібно надати документи, що підтверджують їхнє фактичне проживання за вказаною адресою, такі як довідка відповідного органу.
  • Неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки, або недієздатні особи працездатного віку, яким встановлено опіку або піклування. У цьому випадку заяву на отримання субсидії подає опікун або піклувальник.
  • Індивідуальні забудовники, якщо будинок ще не прийнятий в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Для цієї категорії громадян необхідно подати документи, що підтверджують фактичне проживання за вказаною адресою домогосподарства.

Варто враховувати, що правила щодо житлово-комунальних субсидій можуть змінюватися з часом, тому рекомендується звертатися до місцевих органів соціального захисту населення або інших відповідних установ для отримання актуальної інформації та консультацій.

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