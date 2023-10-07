Хто має право отримувати субсидію: подробиці

Житлово-комунальні субсидії вже понад 25 років залишаються головним механізмом соціального захисту українців.

Процедура оформлення житлової субсидії залишається актуальною, особливо в умовах постійного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Міністерство соціальної політики України пояснило, хто може претендувати на субсидію.

Відповідно до чинного законодавства, житлову субсидію можуть отримати наступні категорії осіб:

Особи, зареєстровані у житловому приміщенні. Це охоплює громадян, які є зареєстрованими мешканцями певного житлового об'єкта.

Особи, що орендують житло на підставі договору оренди. Такі громадяни можуть подавати заяви на отримання субсидії, якщо вони оплачують житлово-комунальні послуги власникам житла.

Внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку, для отримання субсидії потрібно надати документи, що підтверджують їхнє фактичне проживання за вказаною адресою, такі як довідка відповідного органу.

Неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки, або недієздатні особи працездатного віку, яким встановлено опіку або піклування. У цьому випадку заяву на отримання субсидії подає опікун або піклувальник.

Індивідуальні забудовники, якщо будинок ще не прийнятий в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Для цієї категорії громадян необхідно подати документи, що підтверджують фактичне проживання за вказаною адресою домогосподарства.

Варто враховувати, що правила щодо житлово-комунальних субсидій можуть змінюватися з часом, тому рекомендується звертатися до місцевих органів соціального захисту населення або інших відповідних установ для отримання актуальної інформації та консультацій.

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