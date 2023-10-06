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У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися збори з нагоди 16-тої річниці із дня створення суду і Дня юриста

19:58, 6 жовтня 2023
Колектив Запорізького окружного адміністративного суду вшанував хвилиною мовчання памʼять кожного захисника та захисниці України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися збори з нагоди 16-тої річниці із дня створення суду і Дня юриста
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У четвер, 5 жовтня, у Запорізькому окружному адміністративному суді пройшли збори трудового колективу з нагоди відзначення Дня юриста України та 16 річниці із дня створення Запорізького окружного адміністративного суду.

З вітальним словом до працівників апарату та всіх колег звернувся голова суду Олег Прудивус, який привітав усіх причетних до цього професійного свята та підкреслив, яке важливе місце у житті громадянського суспільства займають юристи та яка місія на них покладена, а також побажав міцного здоров’я, миру, благополуччя, хорошого настрою, невичерпної енергії, добробуту і натхнення у професійній діяльності.

До привітань колег долучилися заступник голови суду Ігор Садовий, судді Інна Батрак і Богдан Богатинський, а також керівник апарату суду Любов Балика.

За  високий професіоналізм, відданість юридичній справі, відповідальне і сумлінне виконання службових обов’язків з нагоди професійного свята – Дня юриста України, Олег Прудивус відзначив нагородами працівників апарату Запорізького окружного адміністративного суду.

Також, багатьох працівників апарату суду було нагороджено відзнаками Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради.

Водночас, колектив Запорізького окружного адміністративного суду вшанував хвилиною мовчання памʼять кожного захисника та захисниці України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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