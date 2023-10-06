Раді пропонують нову норму – «десятини для військових»

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко виступив співавтором та ініціатором нової норми — «десятини для військових».

Джерело фото: rada.gov.ua

Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко виступив співавтором і ініціатором нового законопроекту, відомим як «десятини для військових». Згідно проекту закону, 10% від суми податку на доходи фізичних осіб, сплаченого військовослужбовцями конкретної військової частини Сил оборони, буде спрямовано назад до цієї частини. Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Зазначено, що зібрані кошти будуть використовуватися для оперативних закупівель, ремонту автомобілів і дронів, будівництва тимчасових пунктів постійної дислокації, контрольних спостережних пунктів та інших потреб.

За словами Олександра Корнієнка, ця ініціатива позитивно позначиться на бойовій ефективності армії, особливо в передових зонах.

Планується, що з 1 січня до 31 грудня кожного року, коли в Україні немає воєнного стану, 45% від коштів, які надходять від військовослужбовців як «військовий» ПДФО, буде спрямовано до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на закупівлю спецтехніки та обладнання. Ще 45% виділиться Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості для розробки озброєнь та боєприпасів. Останні 10% буде розподілено автоматично між військовими частинами відповідно до сплаченого ПДФО.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету вже підтримав цю пропозицію. Олександр Корнієнко висловив надію на підтримку закону народними депутатами України.

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