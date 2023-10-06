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  1. В Україні

Малював російські прапори в парку на Харківщині: поліція затримала колаборанта

20:38, 6 жовтня 2023
Правоохоронці затримали харків’янина, який розмальовував опори ліній електропередач та дерева в парку російськими прапорами.
Малював російські прапори в парку на Харківщині: поліція затримала колаборанта
Джерело фото: поліція Києва
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Поліцейські затримали мешканця Харківської області, який вчинив акт вандалізму, розфарбовуючи російські прапори в парку. Після скоєння правопорушення чоловік намагався уникати правоохоронців та переховувався. Завдяки спільним діям поліцейських Харківщини та Києва, вдалося виявити і затримати порушника в столиці. Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася минулої ночі на центральній алеї парку, розташованого на вулиці Біблика, де чоловік намалював російські прапори на опорах ліній електропередач та двох деревах. Після вчинення цього правопорушення, зловмисник втік з місця події та намагався ухилитися від поліції.

Співробітники поліції Харківщини передали інформацію щодо можливого місця перебування зловмисника своїм київським колегам. У результаті спільних оперативно-розшукових заходів під керівництвом поліцейського підрозділу № 1 на станціях залізничного транспорту Києва зловмисника затримали. Виявилося, що порушник приїхав до столиці та планував подальшу поїздку на захід України.

Затриманий – 33-річний житель Харкова. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність чоловіка до інших подібних злочинів, а також його можливу співпрацю з ворогом.

За фактом вчинення колабораційної діяльності розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачена позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

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