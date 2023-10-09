Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

Джерело фото: Верховний Суд

Пленум Верховного Суду 6 жовтня 2023 року строком на чотири роки обрав на посаду заступника голови Верховного Суду одного з найбільш відомих українських суддів, суддю Касаційного господарського суду у складі ВС Олександра Мамалуя. Суддю, який є діючим військовослужбовцем, підтримали 87 суддів Верховного Суду. «Судово-юридична газета» поцікавилися у Олександра Мамалуя, як він оцінює своє обрання на посаду та що потрібно зробити Верховному Суду, щоб відновити довіру до себе як інституції.

Голосування за Вашу кандидатуру на Пленумі показало, що близько третини суддів Верховного Суду, які взяли участь у голосуванні, фактично проголосували проти Вашої кандидатури. Як Ви вважаєте, це може створити Вам проблеми на посаді заступника голови Суду?

Ніяких побоювань з цього приводу особисто у мене немає. Я дуже вдячний всім колегам, які проголосували за мою кандидатуру. Вони довіряють мені та вважають, що я можу бути корисним для нашого колективу та інституції саме на цій посаді. Також, я дуже вдячний тим колегам, які проголосували проти. Вони хотіли надати мені можливість настріляти на «Героя України» або стати генералом (посміхається – прим. авт.). Тобто вони теж ставляться до мене добре. Я їм вдячний.

Але щоб Ви особисто сказали суддям, які Вас як підтримали, так і не підтримали? Здається, після відомих травневих подій Верховний Суд досі потребує певного порозуміння в колективі.

Я скажу так – всі завдання, які поставить переді мною та головою Суду колектив Суду, та всі ті завдання, що поставить переді мною, як перед заступником, голова Верховного Суду, будуть виконані на найвищому професійному рівні. В моїй практиці ще ніколи не було випадків невиконання наказу або відмови у виконанні наказу. Ми будемо працювати ефективно.

Верховний Суд зараз знаходиться в дещо кризових умовах. Процес відновлення довіри до Верховного Суду після відомих подій проходить складно. Можливо, у Вас є своє бачення, як повернути Верховному Суду довіру?

Моя думка така – для відновлення репутації Верховному Суду, його суддям та всьому колективу в цілому, потрібно сумлінно та наполегливо працювати. Це просто необхідно з точку зору збереження такої інституції, як Верховний Суд. Суддя, перш за все, повинен якісно здійснювати правосуддя. Відтак, нам залишається тільки наполегливо та ефективно працювати.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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