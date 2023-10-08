«Судово-юридична газета» вітає з Днем юриста

Сьогодні в Україні відзначається професійне свято – День юриста!

8 жовтня в Україні відзначається професійне свято – День юриста.

Свято встановлено в Україні згідно з указом Президента України «Про День юриста» від 16 вересня 1997 року. Дата святкування обрана невипадково, адже вважається, що саме 8 жовтня у 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів.

«Судово-юридична газета» бажає всім причетним до цього свята фахівцям наснаги, успіхів та досягнень, витримки у складних ситуаціях і зважених рішень.

Нехай на вашому боці завжди стоять Закон, а також правда та справедливість, здійснюються плани та задуми як на професійному, так і на життєвому шляху! Бережіть здоров'я і життєву енергію, нехай мир і спокій дарують найрідніші люди!

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