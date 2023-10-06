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Користувачам Windows 12 доведеться платити: які новинки стануть комерційними

19:33, 6 жовтня 2023
За інформацією ЗМІ, за користування Windows 12 доведеться платити кожен місяць.
Користувачам Windows 12 доведеться платити: які новинки стануть комерційними
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Останні звіти вказують на те, що Microsoft готується до впровадження передплатної системи для поширення своїх операційних систем, зокрема, Windows 12. Це нагадує систему підписки, яка вже успішно працює для платформ, таких як Spotify і Netflix.

Хоча чутки про підпискову модель для Windows коли-небудь вже звучали, нові знайдені дані зробили ці чутки більш обґрунтованими. Німецьке видання Deskmodder виявило записи в файлі конфігурації INI збірки каналу Canary для Windows 11, які були пов'язані із системою передплатки. Одна з таких записів містила відомості про «Тип підписки» та «Статус підписки».

Ці дані знайдені в останній версії Windows 11 Canary, яка використовується для виправлень та тестування нових функцій. Раніше Microsoft заявила, що Windows 12 (або Next Valley) буде формуватися за допомогою штучного інтелекту. Деякі функції, пов'язані з цим підходом, такі як Copilot, вже доступні в попередній версії. Однак деякі користувачі вже виразили сумніви стосовно використання цих функцій для показу сторонніх оголошень.

Крім впровадження штучного інтелекту, Microsoft також активно переносить частину Windows в інтернет. В березні з'явилися параметри Cloud PC в налаштуваннях, а подальші витоки стосувались технології Cloud PC та чогось під назвою «CorePC» для майбутньої версії Windows. Стверджується, що Microsoft працює над тим, щоб більшу частину Windows 11 «перемістити в хмару».

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