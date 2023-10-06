Внесення в держреєстр, черги в БТІ, книга скарг: підсумки другого етапу публічних консультацій щодо компенсацій за зруйноване житло

Відбувся другий етап публічних консультаціях по компенсаціях за зруйноване житло.

Джерело фото: sluga-narodu.com

У п’ятницю, 6 жовтня, відбувся другий етап публічних консультацій щодо компенсацій за зруйноване житло, які ініційовані Головою комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк у співпраці з ГО «Інститут Республіка». Про це повідомляє політична партія «Слуга Народу».

Серед проблем та рекомендацій щодо їх вирішення, зокрема, звучали наступні:

Запропоновано вимагати від державних реєстраторів автоматичне та безкоштовне перенесення права власності на житло в електронний Державний реєстр, якщо воно було зареєстроване до 2013 року. Наразі ця процедура є складною, оскільки вимагає присутності всіх власників майна під час оформлення, що стає проблемою, наприклад, для осіб, які служать в Збройних Силах.

Розглянуто можливість внесення заявок на компенсацію через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), оскільки багато пенсіонерів не володіють смартфонами або не вміють користуватися ними для подачі заявок через Дію.

Запропоновано включити до Дії «книгу скарг», де заявники могли б залишати свої зауваження щодо недоліків у роботі механізму оформлення та виплати компенсацій.

Зазначено проблему великих черг в БТІ Києва, куди змушені звертатися особи, які евакуювалися з прифронтових міст і не мають оригіналів документів на нерухомість. Учасники консультацій запропонували подовжити робочий час таких установ та найняти додатковий персонал.

Обговорено проблему визначення статусу майна, яке складно кваліфікувати або як знищене, або як пошкоджене. Деякі житлові об'єкти можуть мати часткові збитки, що ускладнює їхню класифікацію. Наприклад, багатоквартирний будинок, де один під'їзд або квартири повністю зруйновані, а інші мають лише часткові пошкодження.

Поставлено питання про невирішені ситуації, коли декілька осіб є співвласниками житла, оскільки Дія розрахована на індивідуальні заявки.

Заключний етап публічних консультацій відбудеться 13 жовтня і буде присвячений напрямку «Південь».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.