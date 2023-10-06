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Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

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Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

18:15, 6 жовтня 2023
Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.
Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063 про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року Верховною Радою прийнято Закон № 2923-IX, відповідно до якого компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається лише шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт.

Разом з цим цей Закон 2923-IX не надає можливості отримати компенсацію грошовими коштами для забезпечення самостійного виконання отримувачем компенсації робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт.

10 травня стартувала процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах електронної публічної послуги «єВідновлення» (постанова КМУ від 21 квітня 2023 року №381).

Відповідно до вищезазначеної послуги компенсація за пошкоджене житло надається за умови, що така компенсація використовуватиметься лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт.

Такий підхід не враховує, що низка власників нерухомості змушена була ремонтувати своє житло за власні кошти задля забезпечення його придатності для проживання або уникнення його подальшого руйнування.

В зв’язку з цим народні депутати підтримали в цілому законопроект №10063, який передбачає, що українці, котрі витратили власні гроші на ремонт пошкодженого під час російської агресії житла, отримають компенсацію від держави.

«Як тільки Президент підпише закон і він набуде чинності, відразу почнеться прийом заявок від громадян», — зазначив народний депутат, заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

«Після подачі відповідних документів держава буде відшкодовувати вартість будівельних матеріалів і ремонтних робіт на пошкоджених об’єктах. Наразі в рамках єВідновлення державою вже профінансовані відновлювальні роботи та вартість будматеріалів на пошкоджених квартирах та приватних будинках для 18 тисяч українських родин на загальну суму понад 1,5 млрд гривень», — уточнив народний депутат, член Комітету з питань бюджету Павло Фролов.

Фролов додав, що поки в Державному бюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тис гривень на один об’єкт. Але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування. Продовжується також робота по пошуку джерел фінансування ремонтів, вартістю понад 200 тис грн на один житловий об’єкт.

За словами очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк, виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Компенсаційний механізм буде таким самим, як і по інших категоріях єВідновлення – заяву потрібно буде подати через Дію, потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.

При цьому очільниця партії «Слуга народу» наголосила, що це далеко не останнє розширення форм програми компенсацій єВідновлення – у Міністерстві вже працюють над наступним розширенням програми.

Автор: Наталя Мамченко

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