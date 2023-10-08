Государство собирается возмещать украинцам стоимость строительных материалов и ремонта на поврежденных объектах, – принят закон

Пока в Госбюджете предусмотрены средства в пределах предельной стоимости ремонта до 200 тысяч грн на один объект, но в Дії уже есть возможность подавать заявки на компенсацию полностью разрушенного жилья, и первые 100 жилищных сертификатов ждут правового определения источников финансирования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада на заседании 5 октября приняла в целом в качестве закона законопроект 10063 о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Напомним, 23 февраля 2023 года Верховная Рада приняла Закон № 2923-IX, согласно которому компенсация за поврежденный объект недвижимого имущества предоставляется только путем выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления (в том числе разработка проектной документации на строительство, проведение ее экспертизы, выполнение строительных работ) и/или предоставление строительной продукции для выполнения таких работ.

При этом этот Закон 2923-IX не дает возможности получить компенсацию денежными средствами для обеспечения самостоятельного выполнения получателем компенсации работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления или приобретения строительной продукции для выполнения таких работ.

10 мая стартовала процедура предоставления компенсации за поврежденное жилье в пределах электронной публичной услуги «єВідновлення» (постановление КМУ от 21 апреля 2023 №381).

В соответствии с вышеуказанной услугой компенсация за поврежденное жилье предоставляется при условии, что такая компенсация будет использоваться только на ремонтные работы, не проведенные на дату составления чек-листа, кроме случаев проведения противоаварийных работ или неотложных консервационных работ.

Такой подход не учитывает, что ряд владельцев недвижимости вынужден был ремонтировать свое жилье за собственные средства для обеспечения его пригодности для проживания или избегания его дальнейшего разрушения.

В этой связи народные депутаты поддержали в целом законопроект №10063, предусматривающий, что украинцы, потратившие собственные деньги на ремонт поврежденного во время российской агрессии жилья, получат компенсацию от государства.

«Как только Президент подпишет закон и вступит в силу, сразу начнется прием заявок от граждан», — отметил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

После подачи соответствующих документов государство будет возмещать стоимость строительных материалов и ремонтных работ на поврежденных объектах. В рамках «єВідновлення» государством уже профинансированы восстановительные работы и стоимость стройматериалов на поврежденных квартирах и частных домах для 18 тысяч украинских семей на общую сумму более 1,5 млрд гривен», — уточнил народный депутат, член Комитета по бюджету Павел Фролов.

Фролов добавил, что пока в Государственном бюджете предусмотрены средства в пределах предельной стоимости ремонта до 200 тыс. гривен на один объект. Но в Дії уже есть возможность подавать заявки на компенсацию полностью разрушенного жилья, и первые 100 жилищных сертификатов ждут правового определения источников финансирования. Продолжается также работа по поиску источников финансирования ремонтов, стоимостью более 200 тыс. грн на один жилой объект.

По словам главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, выплаты по новой форме компенсаций начнутся с 1 января 2024 года. Компенсационный механизм будет таким же, как и по другим категориям «єВідновлення» – заявление нужно будет подать через Дію, затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты.

При этом глава партии «Слуга народа» подчеркнула, что это далеко не последнее расширение форм программы компенсаций «єВідновлення» – в Министерстве уже работают над последующим расширением программы.

Автор: Наталья Мамченко

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