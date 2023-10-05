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  1. В Україні

Українці, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло, зможуть отримати гроші

20:17, 5 жовтня 2023
Депутати проголосували за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло
Українці, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло, зможуть отримати гроші
Зображення: freepik.com
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У четвер, 5 жовтня, депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №10063 про зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна – розширення форм компенсації, по яких можна претендувати на виплату по програмі єВідновлення: відтепер її зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Запуск цього етапу єВідновлення ми планували давно, адже було багато відповідних запитів від громадян, які зробили ремонт житла самотужки – щоб в ньому можна було хоч якось жити, або щоб воно не зруйнувалося ще більше. Вони так само претендують і мають право на компенсацію як і ті українці, що дочекалися державної компенсації», – пояснила народна депутатка.

За її словами, виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Компенсаційний механізм буде таким самим, як і по інших категоріях єВідновлення – заяву потрібно буде подати через Дію, потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.

При цьому очільниця партії «Слуга Народу» наголосила, що це далеко не останнє розширення форм програми компенсацій єВідновлення – у Міністерстві вже працюють над наступним розширенням програми.

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